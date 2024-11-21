Перші 10 хвилин були ідеальними: Миколенко – про перемогу над Албанією

Захисник збірної України Віталій Миколенко вважає, що "синьо-жовті" не бездоганно провели груповий етап Ліги націй, проте показали себе командою у грі проти Албанії.

Цитує гравця УАФ.

"Я до цього не рахував воєнні дні, але коли сьогодні вранці прочитав, що війна триває вже 1000 днів, було важко думати, що люди живуть у страху, під обстрілами, наші військові б'ються вже такий термін. Для мене це дуже важко морально... Від матчу з Албанією дещо змішані емоції, тому що гра була дуже важкою. Складний збір із двома виїзними поєдинками, але я щасливий, адже ми показали себе як команда, здобули чотири очки та посіли друге місце у групі. Ми добре завершили цей цикл Ліги націй, хоча й не ідеально. Сергій Станіславович побажав нам удачі в клубах, на які ми зараз переключаємося. Хочу подякувати нашим уболівальникам, які нас підтримували з різних точок світу. Ми відчували цю підтримку, бачили повідомлення. Чесно – ми дуже старалися до самого кінця і здобули три очки", – розповів футболіст.

Миколенко вважає, що команда майже ідеально відіграла перший тайм з Албанією (2:1).

"Можна сказати, що перші 10 хвилин у цьому матчі були ідеальними, але потім... Перший тайм, я вважаю, був дуже добрим, а ось у другому ми, мабуть, трохи психологічно розуміли, що за рахунку 2:0 потрібно грати простіше . Наприкінці могли забивати три м'ячі та закривати цей поєдинок, але вийшло, що ми виграли заслужено і з великим рахунком, спокійніше. більше", – сказав Миколенко.

Нагадаємо, в завершальному матчі групового етапу Україна перемогла Албанію і зуміла піднятися з останнього рядка в турнірній таблиці одразу на другий.

Суперником підопічних Сергія Реброва буде команда із 3 місця однієї з груп у вищому дивізіоні.