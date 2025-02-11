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Миколенко назвав найкращого спортсмена України

Олександр Булава — 11 лютого 2025, 23:33
Миколенко назвав найкращого спортсмена України

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вважає, що боксер Олександр Усик наразі є найкращим спортсменом України.

Цитує футболіста The Mirror.

"Я вважаю, що він найкращий спортсмен на цей час в Україні та найкращий боксер у світі. Він хороший хлопець.

Я кілька разів спілкувався з ним, коли він приїздив до нас у збірну України. Він дуже спокійний хлопець, дуже товариський. У нього можна все запитати, як він готується до великих боїв, цікаво послухати його про те, як це важко.

Я знаю, що він був на передовій, не багато разів, але не один раз. Ви можете допомогти людям на передовій матеріально, але іноді краще допомогти морально", – розповів Миколенко.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.

Віталій Миколенко Олександр Усик

Віталій Миколенко

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