Миколенко назвав найкращого спортсмена України

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вважає, що боксер Олександр Усик наразі є найкращим спортсменом України.

Цитує футболіста The Mirror.

"Я вважаю, що він найкращий спортсмен на цей час в Україні та найкращий боксер у світі. Він хороший хлопець.

Я кілька разів спілкувався з ним, коли він приїздив до нас у збірну України. Він дуже спокійний хлопець, дуже товариський. У нього можна все запитати, як він готується до великих боїв, цікаво послухати його про те, як це важко.

Я знаю, що він був на передовій, не багато разів, але не один раз. Ви можете допомогти людям на передовій матеріально, але іноді краще допомогти морально", – розповів Миколенко.