Миколенко назвав найкращого спортсмена України
Український захисник Евертона Віталій Миколенко вважає, що боксер Олександр Усик наразі є найкращим спортсменом України.
Цитує футболіста The Mirror.
"Я вважаю, що він найкращий спортсмен на цей час в Україні та найкращий боксер у світі. Він хороший хлопець.
Я кілька разів спілкувався з ним, коли він приїздив до нас у збірну України. Він дуже спокійний хлопець, дуже товариський. У нього можна все запитати, як він готується до великих боїв, цікаво послухати його про те, як це важко.
Я знаю, що він був на передовій, не багато разів, але не один раз. Ви можете допомогти людям на передовій матеріально, але іноді краще допомогти морально", – розповів Миколенко.
Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.
У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.