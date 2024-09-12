Дуже пишаюся: Артета висловився про продовження контракту з Арсеналом
Іспанський наставник Арсенала Мікель Артета прокоментував продовження співпраці з клубом.
Його слова цитує клубна пресслужба.
"Я неймовірно гордий, дуже схвильований і з нетерпінням чекаю на те, що буде далі. Я пишаюся тим, де я перебуваю, і стосунками, які склалися у мене з усіма у клубі.
Мені неймовірно пощастило щодня працювати з добрими людьми у наших амбіціях. Я дуже натхненний і відчуваю виклик. Я відчуваю підтримку і хочу зробити набагато більше, ніж те, чого ми вже досягли разом.
Разом із гравцями та всіма співробітниками клубу ми з нетерпінням чекаємо наступних років разом із нашими вболівальниками, які емоційно перетворили клуб та команду. Наші вболівальники зрадили нас, ми стали іншими. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження спільного шляху", — сказав головний тренер Арсенала.
Зазначимо, що Артета очолює "канонірів" з 2019 року, до цього він був асистентом головного тренера в Манчестер Сіті. Під його керівництвом Арсенал виграв Кубок та Суперкубок Англії (2020), а також став віцечемпіоном АПЛ (2023).
Наразі лондонський колектив посідає 4 позицію у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, маючи в активі 7 очок, після двох перемог та нічиєї. Український оборонець Олександр Зінченко провів 2 матчі, результативними діями не відзначався.