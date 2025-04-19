Перший тайм складався нелегко, – Михавко оцінив перемогу Динамо над Оболонню

Центральний захисник Динамо Тарас Михавко висловився про перемогу команди над Оболонню у 25 турі УПЛ та оцінив дії суперників.

Футболіст дав свій коментар в етері FootballHub.

"Перший тайм складався нелегко для нас, могли й пропустити. Були такі прикрі моменти – не накривали правильно гравців, припускалися прикрих помилок, ловили нас на контратаках. Але дякуємо Андрію Миколайовичу, забив гол, і нам стало легше. А вже після перерви довели гру до переможного завершення.



Думаю, всі бачили, що Оболонь дуже добре вибігала в контратаки, і на другий тайм ми виходили з тим акцентом, аби менше припускатися браку, коли атакуємо, й надійніше діяти в обороні. Можна сказати, зробили висновки й у другому таймі зіграли вже добре", – розповів Михавко.