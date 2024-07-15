Михавко: Дякуємо нашим військовим за можливість грати на Євро

Захисник юнацької збірної України з футболу Тарас Михавко подякував українським військовим за можливість грати на чемпіонаті Європи-2024 U-19.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Від матчу проти Північної Ірландії ми очікуємо тільки перемоги. Потрібно вигравати, тому що це перший поєдинок, і важливо добре почати турнір. Усі ми налаштовані та з нетерпінням чекаємо гри. Північна Ірландія — це дуже організована, дисциплінована команда. Це господарі Євро, і вони будуть дуже вмотивовані, тому що прийдуть їхні вболівальники. Та я сподіваюся, що ми зможемо впоратися із цим тиском і перемогти. Ми знаємо, що нас дуже підтримують в Україні й будуть дивитися матчі — у тому числі військові. І ми в першу чергу граємо для них і дякуємо їм за те, що маємо можливість тут грати", — наголосив Михавко.

Нагадаємо, напередодні головний тренер "синьо-жовтих" Дмитро Михайленко оголосив заявку на чемпіонат Європи. Його підопічні зіграють на турнірі у групі з Північною Ірландією, Норвегією та Італією. Турнір триватиме з 15 по 28 липня. Матч Північна Ірландія — Україна відкриватиме змагання. Перші два місця квартету вийдуть до півфіналу.

Євро-2024 U-19 також є відбором на Чемпіонат світу-2025 U-20, який відбудеться в Чилі. Від європейського регіону на турнір поїдуть п'ять команд: усі півфіналісти ЧЄ та переможець матчу за 5 сходинку, який між собою проведуть треті місця груп.