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Ми йому довіряємо: Мареска прокоментував результативну помилку Санчеса у матчі з Манчестер Сіті

Володимир Максименко — 26 січня 2025, 11:28

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував результативну помилку Роберта Санчеса, яка стала однією з причин поразки від Манчестер Сіті в матчі 23 туру АПЛ.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ми довіряємо Роберту. Він – перший, хто корить себе за свої помилки. У нас попереду тиждень, за який ми зможемо побачити його реакцію і вирішимо, як виглядатиме склад на наступну гру", – розповів Мареска.

Зазначимо, що для Санчеса це другий невдалий матч поспіль. У поєдинку 22 туру проти Вулвергемптона воротар не зміг спіймати звичайний навіс, через що "вовки" ненадовго зрівняли рахунок.

У сезоні-2024/25 голкіпер зіграв 21 матч, в яких пропустив 24 голи, зберігши свої ворота у недоторканності у чотирьох зустрічах.

Раніше Жузеп Гвардіола прокоментував результативну помилку новачка Манчестер Сіті у матчі з "синіми".

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