Ми все ще в боротьбі: Мареска висловився про поразку Манчестер Сіті від Брайтона

Головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска висловився про поразку від Брайтона в матчі 9 туру АПЛ.

Емоції фахівця передає пресслужба "містян".

На думку італійця, його команда заслуговувала в останніх матчах на більше, але вони залишаються в боротьбі за чемпіонство.

"Кожен матч відрізняється від попереднього, і в кожній грі нам потрібна реакція, відповідь від кожного. Але правильно аналізувати ситуацію матч за матчем. В останніх двох зустрічах, на мою думку, ми заслуговували на більше, ніж дві поразки.

Ми все ще в боротьбі. Ми не розраховували виграти абсолютно всі матчі, це нормально. Тому нам потрібно зрозуміти, що ми можемо покращити, і спробувати перемагати", – розповів Мареска.

Зазначимо, що ця поразка стала другою поспіль для Сіті на внутрішній арені – у восьмому турі команда поступилась Астон Віллі.

За підсумками гри Манчестер Сіті посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 21 очко. На другій позиції розмістився Арсенал із такою ж кількістю балів, але "каноніри" мають матч із Ліверпулем в запасі, який буде зіграно сьогодні о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні відбулось жеребкування Кубку ліги – у чвертьфіналі на Сіті очікує протистояння із Бредфордом.