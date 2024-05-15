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Тренер Жирони — про гру з Вільярреалом: Ми зазнали болісної поразки, але команда не опускає руки

Олег Сагайдак — 15 травня, 12:03
Тренер Жирони — про гру з Вільярреалом: Ми зазнали болісної поразки, але команда не опускає руки

Головний тренер Жирони Мічел Санчес вважає, що його команду в 36 турі підвела реалізація, але колектив буде далі боротися за медалі іспанської Ла Ліги.

Його слова цитує іспанська Marca.

"У футболі треба забивати м'ячі. Впродовж року в нас була добра реалізація, але не сьогодні...

Думаю, нам потрібно було забивати в першому таймі. Суперники гарно захищалися, а нам не вистачило результативності.

Залишилися два тури. Ми повинні завершити сезон на мажорній ноті. Треба спробувати посісти третє місце. Ми не можемо дозволити собі розслабитися в цій ситуації.

Ми зазнали болісної поразки, але команда не опускає руки", — заявив наставник.

Нагадаємо, каталонська Жирона зазнала поразки від Вільярреала, мадридський Реал без Андрія Луніна на полі здобув розгромну перемогу над Алавесом у 36-му турі чемпіонату Іспанії.

Раніше організатори Globe Soccer Awards включили Мічела до списку кандидатів на звання "Тренер року в Європі".

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