Тренер Жирони — про гру з Вільярреалом: Ми зазнали болісної поразки, але команда не опускає руки

Головний тренер Жирони Мічел Санчес вважає, що його команду в 36 турі підвела реалізація, але колектив буде далі боротися за медалі іспанської Ла Ліги.

Його слова цитує іспанська Marca.

"У футболі треба забивати м'ячі. Впродовж року в нас була добра реалізація, але не сьогодні...

Думаю, нам потрібно було забивати в першому таймі. Суперники гарно захищалися, а нам не вистачило результативності.

Залишилися два тури. Ми повинні завершити сезон на мажорній ноті. Треба спробувати посісти третє місце. Ми не можемо дозволити собі розслабитися в цій ситуації.

Ми зазнали болісної поразки, але команда не опускає руки", — заявив наставник.