Тренер Жирони — про гру з Вільярреалом: Ми зазнали болісної поразки, але команда не опускає руки
Головний тренер Жирони Мічел Санчес вважає, що його команду в 36 турі підвела реалізація, але колектив буде далі боротися за медалі іспанської Ла Ліги.
Його слова цитує іспанська Marca.
"У футболі треба забивати м'ячі. Впродовж року в нас була добра реалізація, але не сьогодні...
Думаю, нам потрібно було забивати в першому таймі. Суперники гарно захищалися, а нам не вистачило результативності.
Залишилися два тури. Ми повинні завершити сезон на мажорній ноті. Треба спробувати посісти третє місце. Ми не можемо дозволити собі розслабитися в цій ситуації.
Ми зазнали болісної поразки, але команда не опускає руки", — заявив наставник.
Нагадаємо, каталонська Жирона зазнала поразки від Вільярреала, мадридський Реал без Андрія Луніна на полі здобув розгромну перемогу над Алавесом у 36-му турі чемпіонату Іспанії.
Раніше організатори Globe Soccer Awards включили Мічела до списку кандидатів на звання "Тренер року в Європі".
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