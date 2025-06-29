Металіст 1925 припинив співпрацю з досвідченим захисником

Металіст 1925 оголосив про припинення співпраці з досвідченим захисником Максимом Жичиковим.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

32-річний футболіст виступав з харків'ян з серпня 2020 року, за цей час він зіграв у 82 матчах, в яких забив 1 гол та віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що харківський клуб запланував кадрову чистку перед стартом УПЛ. Водночас 21 червня Металіст 1925 також оголосив про перехід Калюжного, Крупського та ще трьох гравців.

Нагадаємо, Металіст 1925 визначився зі спаринг-партнерами на тренувальних зборах в Австрії. Підопічні Младена Бартуловича та і сам новий головний тренер перевірять себе з доволі іменитими клубами, серед яких Боруссія Менхегладбах, Бохум, Панатінаїкос, Карабах.