От сучий син: Мессі залишив лідеру Атлетико кумедний коментар під фото

Ліонель Мессі, нападник Інтер Маямі, запалив у соцмережах під постом свого товариша Родріго де Пауля.

Капітан збірної Аргентини побачив в Інстаграмі стильні фото свого співвітчизника, не зумівши пройти повз них.

Мессі вирішив підколоти друга, написавши йому: "От сучий син". Ці слова викликали справжній фурор.

Зазвичай Лео нікому коментарі не залишає в соцмережах, окрім дружини звісно, але фраза футболіста сполошила фанатів. Вболівальники не могли повірити, що Мессі таке написав, через що слова аргентинця миттєво набрали популярність, а разом із цим майже 500 тисяч лайків.

Нагадаємо, 37-річний аргентинець є добрим другом де Пауля, якого у світі футболу окреслили "тілоохоронцем Мессі" під час матчів збірної.