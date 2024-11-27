Вино від GOATа: Мессі випустив лімітовану серію алкогольного напою

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі рекламує у соцмережах алкогольний напій власного виробництва.

Відомий футболіст похизувався вином від власного бренду у двох варіаціях – врожаю із Сицилії та Апулії.

"Ось спеціальний лімітований випуск: два преміум вина з колекційними пляшками, які неможливо пропустити", – йдеться у заяві бренду аргентинця.

Нагадаємо, Ліонель, крім футбольної кар’єри, успішно займається бізнесом. Він володіє мережею готелів MiM Hotels у Європі та власним брендом одягу The Messi Store.

Мессі активно співпрацює з великими брендами, такими як Adidas і Pepsi, а також інвестує у технологічні стартапи.

Цього сезону на рахунку 37-річного аргентинця 21 гол та 18 асистів у 22 матчах МЛС.