Рай, що захитався: як 38-річний Ліонель Мессі опинився на роздоріжжі в Маямі
Ліонель Мессі вивів Інтер Маямі до плейоф клубного чемпіонату світу, що є неабияким досягненням для 38-річного генія. Разом з тим, його поточні справи в США не такі однозначні.
Інтер Маямі часто програє, багато пропускає і вже опустився на 6-те місце в Східній конференції МЛС.
Чемпіон розповідає, як старіюча легенда опинилася на роздоріжжі перед своїм останнім Мундіалем.
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Після 2:2 з Палмейрасом Ліонель Мессі виглядав розлюченим.
38-річний лідер Маямі віддав футболку комусь із бразильців і ніби вкляк, втупившись в порожнечу і хитаючи головою. За тим, не кажучи ні слова, він швидко пішов до роздягальні.
"Мабуть, він незадоволений тим, що не зумів гарантувати перемогу", – сказав коментатор Мойсес Лінарес.
І це теж, Мойсесе, і це теж.
Інтер Маямі вів у рахунку 2:0 до 80-ї хвилини, а далі пропустив двічі – кому таке сподобається? До всього, нічия означає, що команда Мессі вийшла у плейоф на надпотужний Парі Сен-Жермен – клуб, де Лео пережив найгірший час в кар'єрі.
Шансів пройти Париж у Маямі нема – навпаки, все пахне болючою розгромною поразкою.
Знову.
Перед клубним чемпіонатом світу Інтер Маямі виграв лише 5 з 15 матчів, програючи, наприклад, Далласу (3:4), Міннесоті (1:4) й Орландо (0:3).
Похід команди Мессі за Кубком чемпіонів КОНКАКАФ брутально зупинили у півфіналі Ванкувер Вайткепс (1:3, 0:2).
Так-так, ті самі Вайткепс, що у фіналі без шансів влетіли мексиканському Крус Асуль 0:5.
На фоні слабких результатів Мессі кілька разів зривався. В лютому він вхопив за горло помічника арбітра, за що вперше в США отримав штраф. Ну, а після нічиєї з Сан-Хосе Ертквейкс його натурально врятував від вилучення тренер суперників Брюс Арена, відтягнувши від судді.
"Лео був сильно роздратованим, а я хотів переконатися, що його не вилучать, – казав Арена. – Було б абсурдно отримати червону картку після фінального свистка".
Авжеж, Мессі й сам розуміє, що робив дурницю.
В інтерв'ю після всіх слів про арбітрів він визнав головне: "Правда в тому, що боляче програвати ще один матч".
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Мессі не дурень; він знає, що вся ця ситуація виникла в тому числі через нього.
Його 16 голів та 6 асистів в 23 матчах поточного сезону – це круто, але ніхто не грає у футбол самотужки. Це роблять команди.
А що за команда у Маямі?
Ви точно пам'ятаєте переходи Жорді Альби, Серхіо Бускетса та Луїса Суареса – друзів Лео по Барселоні. Зараз наймолодшому з них 36.
Ще є воротар Оскар Устарі, старий товариш Мессі з аргентинської молодіжки 2005-го. Він вже готовий був кар'єру завершувати, коли раптом зателефонували з Маямі.
Рольовики та запасні майже тотально латиноамериканці. Всього із 29 гравців "Чапель" у заявці на КЧС аж 20 іспаномовних. Все для Лео, який вперше живе в англомовній країні.
Тренер – Хав'єр Маскерано – роками оберігав Мессі в Барселоні та збірній Аргентини. До Маямі він невдало потренував аргентинську молодіжку, і це весь досвід. Навіть директорські позиції за останній час зайняли давні союзники Мессі – Гільєрмо Ойос та Альберто Марреро.
Грубо кажучи, Інтер Маямі – це такий гурток друзів та зручних людей для Лео.
У 2023-24 роках все у них було ще непогано. Маямі виграв другосортний Кубок ліг і навіть регулярку-2024, перш ніж ветерани втомилися і завалили осінній плейоф.
Ну, але далі вони ще постаріли – і цього сезону спад розпочався вже в квітні.
У Суареса в 13 матчах МЛС лише 5 голів проти минулорічних 20. Буває, він мовчить вже по 7-9 ігор поспіль. Його дуже мучать хворі коліна.
Показники Устарі ще гірші. Його -1,8 запобіглих голів – це 28-ме місце серед 30 основних воротарів МЛС. А якщо зважити ще кількість ударів, то Оскар з -14,7 взагалі найменш надійний кіпер в лізі.
Атака просіла насамперед через регрес Ель Пістолеро – від 8,1 удару за 90 хвилин в сезоні-2024 до поточних 6,6.
Захист Маямі за повної пасивності Бускетса й Альби з відривом найгірший в МЛС. У сезоні-2025 "Чаплі" дозволяють суперникам по 8,4 шансу біля власних воріт, з яких 30,7% – "великі" за класифікацією Opta. Звідси й 27 пропущених – другий найгірший показник серед команд, що йдуть в зоні плейоф.
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Власне, тільки голи Мессі й тримають Маямі у цій зоні, хоча це десь сізіфова праця.
Після вильоту з Кубка чемпіонів КОНКАКАФ тренер Ванкувера Яспер Соренсен був жорстоким:
"Справедливо буде сказати, що в нас молодша команда, яка здатна бігати швидко і грати з високою інтенсивністю. Ми скористалися тим, що їхня половина поля була відкритою. У них були гравці, які не поверталися в захист, тож я просто казав своїм: "Біжіть, біжіть вперед".
Відчуваєте ледь приховану неприязнь? Таке-от ставлення до Маямі у МЛС.
Мессі вдруге поспіль потрапив до клубу, який вважають грошовим мішком без традицій. Спочатку ПСЖ, тепер ці.
Міннесота після 4:1 прямо в соцмережах насміхалася над флоридськими нуворишами – довелося Девіду Бекхему просити суперника "радіти елегантно".
Втім, це ж не вирішить проблем Інтера, правда?
Перед КЧС Мессі з Суаресом зібрали партнерів, щоб провести розмову без тренерів. Ветерани намагалися передати головний меседж – треба більше бігати й відбирати м'ячі.
А от провести бесіду з зірками та пояснити їм, що чотири гравці, які не відходять в оборону – це забагато для стартового складу, у Маямі нікому. Хав'єр Маскерано – спершу їхній товариш, а вже тоді тренер.
Усі інтерв'ю, які дають "Чаплі". – насамперед про крутизну й велич Мессі.
"Ми раді долучитися до нагороди для найкращого гравця світу", – сказав Устарі після того, як штрафний Лео приніс перемогу над Порту (2:1) на КЧС.
Ще б пак. Якби не Мессі, Маямі взагалі не було б на турнірі, адже він не проходив ні за коефіцієнтами, ні за виграними трофеями. Все це чиста спекуляція ФІФА на найгучнішому імені у футболі.
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Нічого нового для Лео – після переїзду до США всі на ньому спекулюють, а він отримує з того чималий процент.
Мессі, який душить суддю, живе окремим життям від Мессі, який сміється з вітрин.
Ви отримуєте фігурку супергероя "Капітана Мессі", просто купуючи Hard Rock Kid's Menu або замовляючи номер в готелях-партнерах.
Messi Eau de Parfum містить "верхні ноти кардамону й дикого кипарису", як запевняє парфюмерна Sheralven. У неї теж свій контракт з аргентинською суперзіркою. 72 бакси – і туалетна вода від Лео ваша.
Adidas оголосив про партнерство Мессі з репером Bad Bunny; тепер він ще й свою лінію спортивного взуття та одягу випускає.
І це лише за останні півроку.
В США гроші течуть до Лео звідусіль. Його футболка не просто найпопулярніша в МЛС, але найпопулярніша з усіх, що випускає по світу Adidas. З його приходом Інтер Маямі став найпопулярнішою спортивною (!) командою Америки у TikTok та третьою найпопулярнішою в Instagram.
Клуб по-справжньому у шоколаді. До появи Мессі Інтер Маямі оцінювався в 600 млн доларів, а зараз це 1,2 млрд, що більше, наприклад, за бейсбольних Маямі Мерлінс (1,0) та неподалік хокейних Флорида Пантерс (1,5).
У Інтер Маямі найкращі економічні показники в МЛС за 2024 рік – 180 млн доходу та 50 млн операційного прибутку.
Стадіони заповнюються дедалі краще по всій лізі, а телеправа купив Apple за 2,5 млрд на 10 років. Завдяки цьому вартість решти франшиз теж зросла. Сьогодні середній клуб МЛС коштує 690 млн – це на 121% більше, ніж у 2019-му.
"З приходом Лео обізнаність людей про нашу лігу зросла. Дехто вже жартує, що ми "Ліга футболу Мессі". Чи залишатися далі – це його рішення. Я очікую, що він прийме його впродовж 60-90 днів. Я завжди сподівався та сподіваюсь, що він виведе команду з капітанською пов'язкою на матч-відкриття нового стадіону в березні 2026-го", – каже співвласник Інтер Маямі Хорхе Мас.
Про невдачі на полі він мовчить, як риба. Він-бо бізнесмен, а не вболівальник.
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І що ж робити Мессі?
З одного боку, він заробляє понад 100 млн на рік та має угоду з Інтером, що по завершенні кар'єри отримає пакет акцій клубу. Враховуючи тренди МЛС, це дійсно гарна інвестиція.
З іншого – ну не звик він так багато програвати.
До всього, попереду ЧС-2026, де Мессі хоче виступити помічником, а не лише дядьком-натхненником збірної Аргентини. Десь у Бока Хуніорс чи Рівер Плейт він би підготувався до Мундіалю краще.
Інсайдер Девід Орнстейн пише, що Лео схиляється до нової угоди з Маямі, проте досі в роздумах.
Після невдачі з акліматизацією в Парижі Лео врахував помилку і створив собі персональний рай у Флориді. Старі товариші, дружнє оточення, розкішне життя. І ось тепер заради перемог йому потрібно попрощатися з усіма, кого він зібрав. Або ж програвати разом з ними.
З біса складний вибір.
У США це можуть не зрозуміти, там Хорхе Мас вже "переміг": "Ми досягли успіху. Мессі тут, Бускетс тут, інші теж приїдуть. Це і є успіх, все інше – очікування".
А ось для старіючої легенди, за плечима якої майже 1200 матчів, все не так. Його "рай" тріщить і все менш сумісний зі спортом найвищих досягнень. Перед плейоф КЧС Мессі залишається тільки вірити, що ПСЖ поставиться з повагою і не стане його принижувати.