Рай, що захитався: як 38-річний Ліонель Мессі опинився на роздоріжжі в Маямі

Ліонель Мессі вивів Інтер Маямі до плейоф клубного чемпіонату світу, що є неабияким досягненням для 38-річного генія. Разом з тим, його поточні справи в США не такі однозначні.

Інтер Маямі часто програє, багато пропускає і вже опустився на 6-те місце в Східній конференції МЛС.

Чемпіон розповідає, як старіюча легенда опинилася на роздоріжжі перед своїм останнім Мундіалем.

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Після 2:2 з Палмейрасом Ліонель Мессі виглядав розлюченим.

38-річний лідер Маямі віддав футболку комусь із бразильців і ніби вкляк, втупившись в порожнечу і хитаючи головою. За тим, не кажучи ні слова, він швидко пішов до роздягальні.

"Мабуть, він незадоволений тим, що не зумів гарантувати перемогу", – сказав коментатор Мойсес Лінарес.

І це теж, Мойсесе, і це теж.

Інтер Маямі вів у рахунку 2:0 до 80-ї хвилини, а далі пропустив двічі – кому таке сподобається? До всього, нічия означає, що команда Мессі вийшла у плейоф на надпотужний Парі Сен-Жермен – клуб, де Лео пережив найгірший час в кар'єрі.

Шансів пройти Париж у Маямі нема – навпаки, все пахне болючою розгромною поразкою.

Знову.

MESSI WALKS OFF FRUSTRATED AFTER DRAW VS PALMEIRAS!💔😔



The Inter Miami star headed straight to the locker room after his team let a two-goal lead slip away in the final 10 minutes!❌#Messi #InterMiami #FIFACWC #MLS #Soccer pic.twitter.com/JhlKXqtRhG — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) June 24, 2025

Перед клубним чемпіонатом світу Інтер Маямі виграв лише 5 з 15 матчів, програючи, наприклад, Далласу (3:4), Міннесоті (1:4) й Орландо (0:3).

Похід команди Мессі за Кубком чемпіонів КОНКАКАФ брутально зупинили у півфіналі Ванкувер Вайткепс (1:3, 0:2).

Так-так, ті самі Вайткепс, що у фіналі без шансів влетіли мексиканському Крус Асуль 0:5.

На фоні слабких результатів Мессі кілька разів зривався. В лютому він вхопив за горло помічника арбітра, за що вперше в США отримав штраф. Ну, а після нічиєї з Сан-Хосе Ертквейкс його натурально врятував від вилучення тренер суперників Брюс Арена, відтягнувши від судді.

"Лео був сильно роздратованим, а я хотів переконатися, що його не вилучать, – казав Арена. – Було б абсурдно отримати червону картку після фінального свистка".

Авжеж, Мессі й сам розуміє, що робив дурницю.

В інтерв'ю після всіх слів про арбітрів він визнав головне: "Правда в тому, що боляче програвати ще один матч".

Imagine if someone had told you years ago that former USMNT head coach Bruce Arena would be saving Lionel Messi from getting red cards post match in MLS one day 😂🇺🇸 pic.twitter.com/KGusiRHpWO — USMNT Only (@usmntonly) May 16, 2025

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Мессі не дурень; він знає, що вся ця ситуація виникла в тому числі через нього.

Його 16 голів та 6 асистів в 23 матчах поточного сезону – це круто, але ніхто не грає у футбол самотужки. Це роблять команди.

А що за команда у Маямі?

Ви точно пам'ятаєте переходи Жорді Альби, Серхіо Бускетса та Луїса Суареса – друзів Лео по Барселоні. Зараз наймолодшому з них 36.

Ще є воротар Оскар Устарі, старий товариш Мессі з аргентинської молодіжки 2005-го. Він вже готовий був кар'єру завершувати, коли раптом зателефонували з Маямі.

Leo Messi and current Inter Miami keeper Oscar Ustari back in 2006 🇦🇷🔥 pic.twitter.com/lD6pJLtLhn — 𝚄𝙶𝙾𝙲𝙷𝚄𝙺𝚆𝚄⚡️ (@UgoOsinobi) June 15, 2025

Рольовики та запасні майже тотально латиноамериканці. Всього із 29 гравців "Чапель" у заявці на КЧС аж 20 іспаномовних. Все для Лео, який вперше живе в англомовній країні.

Тренер – Хав'єр Маскерано – роками оберігав Мессі в Барселоні та збірній Аргентини. До Маямі він невдало потренував аргентинську молодіжку, і це весь досвід. Навіть директорські позиції за останній час зайняли давні союзники Мессі – Гільєрмо Ойос та Альберто Марреро.

Грубо кажучи, Інтер Маямі – це такий гурток друзів та зручних людей для Лео.

У 2023-24 роках все у них було ще непогано. Маямі виграв другосортний Кубок ліг і навіть регулярку-2024, перш ніж ветерани втомилися і завалили осінній плейоф.

Ну, але далі вони ще постаріли – і цього сезону спад розпочався вже в квітні.

У Суареса в 13 матчах МЛС лише 5 голів проти минулорічних 20. Буває, він мовчить вже по 7-9 ігор поспіль. Його дуже мучать хворі коліна.

Показники Устарі ще гірші. Його -1,8 запобіглих голів – це 28-ме місце серед 30 основних воротарів МЛС. А якщо зважити ще кількість ударів, то Оскар з -14,7 взагалі найменш надійний кіпер в лізі.

Атака просіла насамперед через регрес Ель Пістолеро – від 8,1 удару за 90 хвилин в сезоні-2024 до поточних 6,6.

Захист Маямі за повної пасивності Бускетса й Альби з відривом найгірший в МЛС. У сезоні-2025 "Чаплі" дозволяють суперникам по 8,4 шансу біля власних воріт, з яких 30,7% – "великі" за класифікацією Opta. Звідси й 27 пропущених – другий найгірший показник серед команд, що йдуть в зоні плейоф.

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Власне, тільки голи Мессі й тримають Маямі у цій зоні, хоча це десь сізіфова праця.

Після вильоту з Кубка чемпіонів КОНКАКАФ тренер Ванкувера Яспер Соренсен був жорстоким:

"Справедливо буде сказати, що в нас молодша команда, яка здатна бігати швидко і грати з високою інтенсивністю. Ми скористалися тим, що їхня половина поля була відкритою. У них були гравці, які не поверталися в захист, тож я просто казав своїм: "Біжіть, біжіть вперед".

Відчуваєте ледь приховану неприязнь? Таке-от ставлення до Маямі у МЛС.

Мессі вдруге поспіль потрапив до клубу, який вважають грошовим мішком без традицій. Спочатку ПСЖ, тепер ці.

Міннесота після 4:1 прямо в соцмережах насміхалася над флоридськими нуворишами – довелося Девіду Бекхему просити суперника "радіти елегантно".

Втім, це ж не вирішить проблем Інтера, правда?

Перед КЧС Мессі з Суаресом зібрали партнерів, щоб провести розмову без тренерів. Ветерани намагалися передати головний меседж – треба більше бігати й відбирати м'ячі.

А от провести бесіду з зірками та пояснити їм, що чотири гравці, які не відходять в оборону – це забагато для стартового складу, у Маямі нікому. Хав'єр Маскерано – спершу їхній товариш, а вже тоді тренер.

"He's the best player to have played this sport in history." ✨



Javier Mascherano full of praise for Lionel Messi 👏 pic.twitter.com/EIHxNkQAPL — Match of the Day (@BBCMOTD) June 20, 2025

Усі інтерв'ю, які дають "Чаплі". – насамперед про крутизну й велич Мессі.

"Ми раді долучитися до нагороди для найкращого гравця світу", – сказав Устарі після того, як штрафний Лео приніс перемогу над Порту (2:1) на КЧС.

Ще б пак. Якби не Мессі, Маямі взагалі не було б на турнірі, адже він не проходив ні за коефіцієнтами, ні за виграними трофеями. Все це чиста спекуляція ФІФА на найгучнішому імені у футболі.

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Нічого нового для Лео – після переїзду до США всі на ньому спекулюють, а він отримує з того чималий процент.

Мессі, який душить суддю, живе окремим життям від Мессі, який сміється з вітрин.

Ви отримуєте фігурку супергероя "Капітана Мессі", просто купуючи Hard Rock Kid's Menu або замовляючи номер в готелях-партнерах.

Messi Eau de Parfum містить "верхні ноти кардамону й дикого кипарису", як запевняє парфюмерна Sheralven. У неї теж свій контракт з аргентинською суперзіркою. 72 бакси – і туалетна вода від Лео ваша.

Adidas оголосив про партнерство Мессі з репером Bad Bunny; тепер він ще й свою лінію спортивного взуття та одягу випускає.

І це лише за останні півроку.

В США гроші течуть до Лео звідусіль. Його футболка не просто найпопулярніша в МЛС, але найпопулярніша з усіх, що випускає по світу Adidas. З його приходом Інтер Маямі став найпопулярнішою спортивною (!) командою Америки у TikTok та третьою найпопулярнішою в Instagram.

Клуб по-справжньому у шоколаді. До появи Мессі Інтер Маямі оцінювався в 600 млн доларів, а зараз це 1,2 млрд, що більше, наприклад, за бейсбольних Маямі Мерлінс (1,0) та неподалік хокейних Флорида Пантерс (1,5).

У Інтер Маямі найкращі економічні показники в МЛС за 2024 рік – 180 млн доходу та 50 млн операційного прибутку.

Стадіони заповнюються дедалі краще по всій лізі, а телеправа купив Apple за 2,5 млрд на 10 років. Завдяки цьому вартість решти франшиз теж зросла. Сьогодні середній клуб МЛС коштує 690 млн – це на 121% більше, ніж у 2019-му.

"З приходом Лео обізнаність людей про нашу лігу зросла. Дехто вже жартує, що ми "Ліга футболу Мессі". Чи залишатися далі – це його рішення. Я очікую, що він прийме його впродовж 60-90 днів. Я завжди сподівався та сподіваюсь, що він виведе команду з капітанською пов'язкою на матч-відкриття нового стадіону в березні 2026-го", – каже співвласник Інтер Маямі Хорхе Мас.

Про невдачі на полі він мовчить, як риба. Він-бо бізнесмен, а не вболівальник.

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І що ж робити Мессі?

З одного боку, він заробляє понад 100 млн на рік та має угоду з Інтером, що по завершенні кар'єри отримає пакет акцій клубу. Враховуючи тренди МЛС, це дійсно гарна інвестиція.

👀🇦🇷 Inter Miami managing owner Jorge Mas on Leo Messi’s contract expiring in 2025: “I fully expect to see Messi playing in our new stadium in 2026”. pic.twitter.com/ikxJYenJNF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2024

З іншого – ну не звик він так багато програвати.

До всього, попереду ЧС-2026, де Мессі хоче виступити помічником, а не лише дядьком-натхненником збірної Аргентини. Десь у Бока Хуніорс чи Рівер Плейт він би підготувався до Мундіалю краще.

Інсайдер Девід Орнстейн пише, що Лео схиляється до нової угоди з Маямі, проте досі в роздумах.

Після невдачі з акліматизацією в Парижі Лео врахував помилку і створив собі персональний рай у Флориді. Старі товариші, дружнє оточення, розкішне життя. І ось тепер заради перемог йому потрібно попрощатися з усіма, кого він зібрав. Або ж програвати разом з ними.

З біса складний вибір.

У США це можуть не зрозуміти, там Хорхе Мас вже "переміг": "Ми досягли успіху. Мессі тут, Бускетс тут, інші теж приїдуть. Це і є успіх, все інше – очікування".

А ось для старіючої легенди, за плечима якої майже 1200 матчів, все не так. Його "рай" тріщить і все менш сумісний зі спортом найвищих досягнень. Перед плейоф КЧС Мессі залишається тільки вірити, що ПСЖ поставиться з повагою і не стане його принижувати.