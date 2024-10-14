Мер невеликого італійського містечка змусив Морату шукати нове житло: як і чому

Влітку цього Альваро Мората перейшов з Атлетико Мадрид у Мілан. За два місяці у столиці моди іспанець забив два голи та віддав один асист, а також... був змушений переїжджати з одного будинку в інший.

Справа в тому, що Мората оселився в Кобретті, яка знаходиться неподалік Мілана, і мер цього невеликого містечка вирішив "злити його адресу". Реакція футболіста не змусила довго чекати: у своєму Instagram Альваро звинуватив міського голову в порушенні конфіденційності та заявив, що більше в Кобретті жити не буде. Мер виявився ще тим тролем – після цього він написав "Чао" на тлі лого Інтера.

Але на цьому все не завершилося. Тіффозі Мілана відреагували на цю комічну ситуацію банером з надписом "Морату в мери!" На акцію вболівальників відповів навіть капітан "россонері" Давіда Калабрія, написавши, що пвдтримує кандидатуру свого партнера.

Дербі між Інтером та Міланом – це завжди принципове протистояння з багатьма цікавими сюжетами. Схоже, перед наступним поєдинком міланських грандів тепер будуть згадувати ще й конфлікт Морати та мера Кобретти. Не дарма кажуть, що помста – це страва, яку подають холодною. Можливо, про це буде пам’ятати й нападник Мілана.