Суперечливе рішення: Мельниченко – про вилучення Михайліченка у грі з Динамо

Півзахисник Полісся Максим Мельниченко здивований рішенням арбітра у матчі 13 туру чемпіонату України проти Динамо.

Цитує гравця Sportarena.com.

"По гарячих слідах це важко проаналізувати. Початок цієї зустрічі, для нашої команди був дуже добрим. Мова про 20 хвилин гри. Через наші помилки ми пропустили перший гол, і, майже відразу, Динамо забило другий м’яч. Нам потрібен був якийсь час, щоб прийти до тями. У другому таймі ми грали у меншості, і було, звичайно ж, важко. І все ж таки ми змогли один гол відіграти, але на більше не вистачило часу", – розповів гравець.

На думку Мельниченка, суддівство у грі не було на найвищому рівні. Зокрема йому не зрозуміле вилучення Богдана Михайліченка.

"Я не арбітр і не можу достеменно сказати. За такий дрібний фол давати попередження у центрі поля – дуже суперечливе рішення рефері", – розповів Мельниченко.

Серйозні претензії до суддівства були й в головного тренера Полісся Імада Ашура. Він не захотів багато говорити на цю тему, але заявив, що соромно має бути не його команді, а іншим людям.

Нагадаємо, після матчу з Олександрією Полісся озвучило свої вимоги до УПЛ та УАФ – покарати арбітрів, які припустилися помилки, а також організувати зустріч за участі голови суддівського комітету та представників клубів УПЛ. Цю ініціативу вже підтримала Оболонь.