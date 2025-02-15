MEGOGO транслюватиме матчі УПЛ – журналіст

Матчі другої частини сезону-2024/25 Української Прем'єр-ліги будуть транслюватись на медіасервісі MEGOGO.

Про це розповів український журналіст Ігор Бурбас.

"За тиждень повернеться наш улюблений чемпіонат України. До речі, побачити його можна буде, у тому числі й на ОТТ–платформі MEGOGO.

На початку наступного тижня клуби мають фіналізувати це спільне рішення, узгодити цю концепцію, і найближчий 18-й тур УПЛ вже можна буде побачити на MEGOGO", – розповів Бурбас.