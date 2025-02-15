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MEGOGO транслюватиме матчі УПЛ – журналіст

Олександр Булава — 15 лютого 2025, 13:19
MEGOGO транслюватиме матчі УПЛ – журналіст

Матчі другої частини сезону-2024/25 Української Прем'єр-ліги будуть транслюватись на медіасервісі MEGOGO.

Про це розповів український журналіст Ігор Бурбас.

"За тиждень повернеться наш улюблений чемпіонат України. До речі, побачити його можна буде, у тому числі й на ОТТ–платформі MEGOGO.

На початку наступного тижня клуби мають фіналізувати це спільне рішення, узгодити цю концепцію, і найближчий 18-й тур УПЛ вже можна буде побачити на MEGOGO", – розповів Бурбас.

Нагадаємо, з поточного сезону матчі чемпіонату України транслюються на УПЛ-ТБ.

Перший матч другої частини УПЛ відбудеться 21 лютого. У Ковалівці місцевий Колос зустрінеться з одеським Чорноморцем.

Megogo Чемпіонат України, УПЛ УПЛ-ТБ

Megogo

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