Мбаппе: Хочу допомогти Реалу перемогти Атлетико в дербі

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе заявив, що для нього та партнерів принципово важливо перемогти Атлетико в дербі, яке відбудеться в межах 23 туру іспанської Ла Ліги.

Про це француз розповів клубному YouTube-каналу.

"Це буде чудовий матч, він дуже важливий. Я вперше зіграю у цьому дербі. Хочу допомогти команді та сподіваюся, що ми переможемо. Я завжди граю на перемогу, цей матч важливий для нас та фанатів Реала. Мета – перемагати завжди, особливо у матчах з Атлетико, коли вони дуже близькі до нас у таблиці.

Ми маємо перемогти і зробимо все для цього. Вболівальники завжди нас підтримують, впевнений, на Бернабеу буде чудова атмосфера, як і завжди. Сподіваюся, фанати допоможуть нам перемогти та показати, що ми найкраща команда", – сказав Мбаппе.

Стартовий свисток матчу Реал – Атлетико пролунає о 22:00. Напередодні стало відомо, що Карло Анчелотті та Флорентіно Перес мають розбіжності щодо ролі Луки Модрича в команді.

Зазначимо, що лідером у чемпіонаті Іспанії наразі є Реал в якого 49 очок. "Матрацники" відстають від "вершкових" лише на 1 бал, далі йде Барселона з 45 пунктами в активі.

Нагадаємо, серед тижня відбулись матчі Кубку Іспанії, в якому Реал вирвав перемогу над Леганесом (3:2) і пробився у півфінал Кубка Іспанії. Андрій Лунін провів на полі весь матч.