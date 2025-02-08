Стало відомо, хто прокоментує матч Реала та Атлетико в Ла Лізі

Визначилися коментатори центральних матчів 23 туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє MEGOGO.

На мадридському дербі між Реалом українця Андрія Луніна та Атлетико працюватимуть коментатори Олександр Новак і Вадим Шевякін. О 21:35 розпочнеться студійне мовлення, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Зазначимо, що лідером у чемпіонаті Іспанії наразі є Реал в якого 49 очок. "Матрацники" відстають від "вершкових" лише на 1 бал, далі йде Барселона з 45 пунктами в активі.

Нагадаємо, серед тижня відбулись матчі Кубку Іспанії, в якому Реал вирвав перемогу над Леганесом (3:2) і пробився у півфінал Кубка Іспанії. Андрій Лунін провів на полі весь матч.