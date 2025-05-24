Ла Ліга. Реал переміг у прощальному матчі Анчелотті завдяки дублю Мбаппе

У суботу, 24 травня, Реал у матчі заключного, 38 туру Ла Ліги вдома обіграв Реал Сосьєдад з рахунком 2:0. Цей поєдинок став прощальним на чолі мадридського клубу для головного тренера команди, Карло Анчелотті.

Перемогу Реалу приніс дубль Кіліана Мбаппе, який забив по голу в кожному з таймів. В основі мадридського клубу вийшов український голкіпер Андрій Лунін, який провів на полі всі 90 хвилин і зберіг свої ворота у недоторканості.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліги

38 тур, 24 травня

Реал – Реал Сосьєдад – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Мбаппе, 2:0 – 83 Мбаппе

У суботу, 24 травня, відбудуться ще 5 матчів 38 туру Ла Ліги:

19:30 Еспаньол – Лас-Пальмас

19:30 Леганес – Вальядолід

22:00 Алавес – Осасуна

22:00 Райо Вальєкано – Мальорка

22:00 Хетафе – Сельта