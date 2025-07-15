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Хочу бути частиною успішної історії, – Сульшер порівняв Бешикташ із Манчестер Юнайтед

Олексій Погорелов — 15 липня 2025, 20:05
Хочу бути частиною успішної історії, – Сульшер порівняв Бешикташ із Манчестер Юнайтед
Оле-Гуннар Сульшер
ФК Бешикташ

Головний тренер Бешикташа Оле Гуннар Сульшер провів порівняння свого нинішнього клубу з Манчестер Юнайтед.

Слова 52-річного норвежця наводить Manchester Evening News.

Сульшер очолював Манчестер Юнайтед з грудня 2018 року. Після трьох успішних сезонів він провалився на старті четвертої кампанії, що призвело до його звільнення у листопаді 2021 року.

"У мене завжди були почуття до Бешикташа. Манчестер Юнайтед – схожий клуб. Бешикташ також є першою командою, яка представляє Туреччину в єврокубках", – сказав Сульшер.

За словами норвезького фахівця, він тільки з третьої спроби став головним тренером "чорних орлів", які в попередні рази вирішили зробити ставку на інших тренерів.

"Я погодився бути частиною успіху в історії Бешикташа. Я приїхав до Бешикташа з третьої спроби. Під час першої я погодився, але цього не сталося, тренером став Фернанду Сантуш.

Потім ми домовилися знову, але цього разу команду очолив Джованні ван Бронкхорст. Потім у нас з президентом клубу з'явилося бачення, і ми одразу ж домовилися".

Оле Гуннар Сульшер очолив Бешикташ у січні цього року. Під його керівництвом команда завершила чемпіонат Туреччини на четвертому місці.

Нагадаємо, що саме Бешикташ буде наступним суперником Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи. Це станеться, якщо "гірники" не примудряться втратити перевагу над Ільвесом, яку вони здобули в першому матчі (6:0).

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