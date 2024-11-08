Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Матч між Лівим Берегом та Інгульцем розпочнеться пізніше, відома причина

Володимир Клепач — 8 листопада 2024, 18:07
Матч між Лівим Берегом та Інгульцем розпочнеться пізніше, відома причина
ФК Лівий Берег

Матч 13 туру Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25 між Лівим Берегом та Інгульцем розпочнеться о 18:25, а не о 18:00, як було заплановано спочатку.

Затримка пов'язана із повітряною тривогою у Київській області, яка завершилася о 17:35. Про це повідомляє УПЛ ТБ.

Сьогодні вже встигли зіграти один матч 13 туру УПЛ, в якому Ворскла на виїзді мінімально здолала Чорноморець.

Лівий берег та Інгулець розгромно програли своїм опонентам у минулому турі – кияни у Львові Карпатам, а Інгулець, хоч і забив двічі, нічого не зміг протиставити Динамо.

Команда із Кіровоградської області залишається єдиною, хто ще не перемагав цього сезону.

Інгулець Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ

Лівий берег

Чорноморець прийме Ворсклу, Лівий берег зіграє проти Інгульця: розклад матчів УПЛ
Лівий берег – Інгулець: де дивитися матч УПЛ
Динамо та Олександрія йдуть у відрив, Шахтар мучиться, а не грає. Підсумки 12 туру УПЛ
Карпати розгромили Лівий берег: огляд матчу УПЛ
Суперник дуже сильно грає в обороні: тренер Карпат – про перемогу над Лівим Берегом

Останні новини