Матч між Лівим Берегом та Інгульцем розпочнеться пізніше, відома причина

Матч 13 туру Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25 між Лівим Берегом та Інгульцем розпочнеться о 18:25, а не о 18:00, як було заплановано спочатку.

Затримка пов'язана із повітряною тривогою у Київській області, яка завершилася о 17:35. Про це повідомляє УПЛ ТБ.

Сьогодні вже встигли зіграти один матч 13 туру УПЛ, в якому Ворскла на виїзді мінімально здолала Чорноморець.

Лівий берег та Інгулець розгромно програли своїм опонентам у минулому турі – кияни у Львові Карпатам, а Інгулець, хоч і забив двічі, нічого не зміг протиставити Динамо.

Команда із Кіровоградської області залишається єдиною, хто ще не перемагав цього сезону.