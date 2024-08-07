Матч Рейнджерс — Динамо викликає шалений ажіотаж у Шотландії

Після валідольної для фанів Динамо нічиї в номінально домашньому матчі в Любліні Рейнджерс прийме киян в Глазго.

Матч-відповідь у межах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудеться не на клубному "Ibrox Stadium" (вміщує 50 987 глядачів), а на головній футбольній арені країни "Hampden Park" (52 103 глядачі), яку ще називають домом шотландського футболу. На Hampden Park проводить свої матчі національна збірна Шотландії, також відбуваються півфінали та фінали Кубка Шотландії та Кубка шотландської Ліги.

Уже зрозуміло, що на цьому поєдинку очікується аншлаг. Фани "Джерс" вірять, що їх команді по силах здолати Динамо. Нагадаємо, переможець пари Динамо — Рейнджерс у плейоф кваліфікації зіграє з переможцем пари Зальцбург — Твенте.

Але команда Олександра Шовковського теж не залишиться без підтримки земляків. З початку повномасштабної війни до Шотландії переїхали 23 000 українських біженців. Звісно, більшість з них це жінки та діти. І тільки частина мешкає в Глазго та сусідніх містечках. Але все одно вже декілька днів ледь не найпопулярніше в найбільших пабліках українців в Шотландії питання "Де можна придбати квитки на матч Динамо в Глазго".

До речі, ціна квитків в гостьовий сектор складатиме 29 фунтів стерлінгів (1500 гривень), їх можна буде придбати в день матчу.

Поєдинок в Глазго викликає підвищену увагу і британських ЗМІ. Заявки на акредитацію вже подали більше півсотні шотландських журналістів. Бродкастери матчу — BBC Scotland i BBC 5 Live, Sky Sports i STV (Scottish TV). Серед медіа подали заявки авторитетні The Times, Sunday Mail, Scottish Sun, Scottish Daily Mail, Daily Record, The Scotsman. Також на цьому матчі будуть працювати кореспонденти Чемпіона.

Останній раз Динамо приїжджало в Шотландії 37 років тому. Тоді в рамках 1/16 фіналу Кубка європейських чемпіонів ("батька" теперішньої Ліги чемпіонів) сезону-1987/88 динамівці обіграли Рейнджерс в Києві 1:0, а потім, на жаль, поступились в Глазго 2:0 і вибули з турніру. Саме в цих матчах тренерський штаб Рейнджерс взяв собі на замітку двох гравців киян — Олега Кузнецова та Олексія Михайличенка, який забив єдиний гол у Києві. У підсумку через декілька років і Кузнецов, і Михайличенко підписали контракти з Рейнджерс.

Владислава Розенко з Шотландії