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Матч Шахтаря з Боруссією Дортмунд став найбільш відвідуваним у 8-му турі Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 30 січня 2025, 18:25
Матч Шахтаря з Боруссією Дортмунд став найбільш відвідуваним у 8-му турі Ліги чемпіонів
ФК Шахтар Донецьк

Найбільш відвідуваним із 18 матчів 8 туру основного етапу Ліги чемпіонів став поєдинок Боруссія Дортмунд – Шахтар (3:1).

Про це повідомив статистичний портал Football Meets Data.

Зустріч "гірників" із "джмелями", яка відбулася на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у німецькому Дортмунді, відвідали 81 365 уболівальників.

У топ-3 також потрапили матчі Баварія – Слован (75 000) та Інтер – Монако (71 601).

Зведена таблиця відвідуваності 8-го туру Ліги чемпіонів

Нагадаємо, голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник потрапив у символічну збірну заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів за версією WhoScored.

Баварія Боруссія Дортмунд Монако Слован Шахтар Донецьк Інтер Мілан Ліга чемпіонів-2024/25

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