Матч Шахтаря з Боруссією Дортмунд став найбільш відвідуваним у 8-му турі Ліги чемпіонів

Найбільш відвідуваним із 18 матчів 8 туру основного етапу Ліги чемпіонів став поєдинок Боруссія Дортмунд – Шахтар (3:1).

Про це повідомив статистичний портал Football Meets Data.

Зустріч "гірників" із "джмелями", яка відбулася на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у німецькому Дортмунді, відвідали 81 365 уболівальників.

У топ-3 також потрапили матчі Баварія – Слован (75 000) та Інтер – Монако (71 601).

Зведена таблиця відвідуваності 8-го туру Ліги чемпіонів

UCL attendances (29 Jan):



81,365 B. Dortmund 🇩🇪 - Shakhtar 🇺🇦

75,000 Bayern 🇩🇪 - Slovan 🇸🇰

71,601 Inter 🇮🇹 - Monaco 🇫🇷

60,000 Stuttgart 🇩🇪 - PSG 🇫🇷

51,237 Man City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Club Brugge 🇧🇪

44,071 Lille 🇫🇷 - Feyenoord 🇳🇱

42,824 A. Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Celtic 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

42,728 Barcelona 🇪🇸 - Atalanta 🇮🇹… — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 30, 2025

Нагадаємо, голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник потрапив у символічну збірну заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів за версією WhoScored.