Матч Шахтаря з Боруссією Дортмунд став найбільш відвідуваним у 8-му турі Ліги чемпіонів
ФК Шахтар Донецьк
Найбільш відвідуваним із 18 матчів 8 туру основного етапу Ліги чемпіонів став поєдинок Боруссія Дортмунд – Шахтар (3:1).
Про це повідомив статистичний портал Football Meets Data.
Зустріч "гірників" із "джмелями", яка відбулася на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у німецькому Дортмунді, відвідали 81 365 уболівальників.
У топ-3 також потрапили матчі Баварія – Слован (75 000) та Інтер – Монако (71 601).
Зведена таблиця відвідуваності 8-го туру Ліги чемпіонів
Нагадаємо, голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник потрапив у символічну збірну заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів за версією WhoScored.