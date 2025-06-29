Матч КЧС-2025 Інтер – Флуміненсе під загрозою через несприятливий прогноз погоди

Проведення матчу 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу-2025 між Інтером і Флуміненсе виявилося під загрозою.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Матч має відбутися в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна) у понеділок, 30 червня, початок – о 22:00 за київським часом (15:00 за місцевим). Проте синоптики прогнозують блискавки з 12:00 до 16:00 за місцевим часом у день проведення матчу. Це може призвести або до переносу початку матчу, або до його припинення уже після стартового свистка.

Згідно з протоколом безпеки, будь-який захід повинен бути припинений у разі, якщо блискавка була зафіксована в радіусі 12,7 км від стадіону.

В ніч з 28 на 29 червня Шарлотт приймав інший матч 1/8 фіналу, Бенфіка – Челсі (1:4). Через зупинку, пов’язану з погодою, матч тривав 4 години і 39 хвилин.