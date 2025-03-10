Матч юнацьких команд Динамо та Зорі не відбувся – відома причина

Сьогодні, 10 березня, мав пройти матч 21 туру чемпіонату України U-19 між Динамо та Зорею. Проте через складну ситуацію в луганському клубі цей поєдинок не зміг відбутися.

Про це повідомляє сайт "чорно-білих".

За інформацією джерела, на гру проти киян Зоря приїхала у складі п'яти гравців. Все через епідемію грипу, яка охопила луганський колектив.

"У зв’язку з епідемією грипу, яка охопила практично усіх гравців луганської Зорі U-19 не є можливим проведення матчу 21-го туру чемпіонату Динамо – Зоря. Луганська Зоря докладала максимальних зусиль, для того, щоб вирішити все виключно на футбольному полі та уникнути технічної поразки. Клуб писав листи в усі можливі футбольні інстанції з проханням перенести гру на іншу дату, але наразі на зустріч нам не пішли", – йдеться у заяві Зорі.

Нагадаємо, що у лютому сталася схожа ситуація, але в межах Української Прем'єр-ліги. Тоді Рух просив дирекцію УПЛ перенести матч з ЛНЗ, проте згодом львівський клуб оголосив про проведення гри через відсутність відповіді на його прохання.

Цікаво, що наступного ж дня після заяви Руху дирекція УПЛ все ж таки прокоментувала проханння про перенесення, яке було відхилене. У підсумку матч відбувся – ЛНЗ здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.