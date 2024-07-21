Марсель готує трансфер нападника Арсенала
— 21 липня, 10:55
Французький Марсель надіслав лондонському Арсеналу пропозицію щодо трансферу нападника Едді Нкетіа.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Угода ще не завершена, але сторони ведуть інтенсивні переговори щодо трансферу 25-річного гравця.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. У минулому сезоні на рахунку форварда 37 матчів, в яких він відзначився 6 голами та віддав 3 результативні передачі.
Напередодні Марсель підписав 22-річного англійського нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда. Також французи зацікавлені у переході півзахисника Тоттенгема П'єра-Еміля Гейб'єрга.