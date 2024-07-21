Марсель готує трансфер нападника Арсенала

Французький Марсель надіслав лондонському Арсеналу пропозицію щодо трансферу нападника Едді Нкетіа.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода ще не завершена, але сторони ведуть інтенсивні переговори щодо трансферу 25-річного гравця.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. У минулому сезоні на рахунку форварда 37 матчів, в яких він відзначився 6 голами та віддав 3 результативні передачі.

Напередодні Марсель підписав 22-річного англійського нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда. Також французи зацікавлені у переході півзахисника Тоттенгема П'єра-Еміля Гейб'єрга.