Ноттінгем Форест близький до підписання форварда Арсенала

Арсенал та Ноттінгем Форест перебувають на фінальному етапі переговорів щодо трансферу нападника "канонірів" Едді Нкетії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Лісники" вже погодили умови контракту з 25-річним форвардом. Клубам залишилося тільки домовитися про останні деталі угоди між собою. В Нотітнгемі впевнені, що їм вдасться оформити цей трансфер.

🚨🌳 Eddie Nketiah has just agreed on personal terms with Nottingham Forest as talks are advancing to final stages with Arsenal.#NFFC confident to get it done soon.



Feyenoord rejected €26m plus add-ons for Santiago Giménez also offered today. pic.twitter.com/ASCMZvPeLT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024

Нкетіа є вихованцем Арсенала. За першу команду "канонірів" Едді провів 168 матчів, у яких забив 38 голів та віддав 7 асистів. У сезоні-2019/20 на правах оренди виступав за Лідс.