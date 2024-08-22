Ноттінгем Форест близький до підписання форварда Арсенала
ФК Арсенал
Арсенал та Ноттінгем Форест перебувають на фінальному етапі переговорів щодо трансферу нападника "канонірів" Едді Нкетії.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
"Лісники" вже погодили умови контракту з 25-річним форвардом. Клубам залишилося тільки домовитися про останні деталі угоди між собою. В Нотітнгемі впевнені, що їм вдасться оформити цей трансфер.
Нкетіа є вихованцем Арсенала. За першу команду "канонірів" Едді провів 168 матчів, у яких забив 38 голів та віддав 7 асистів. У сезоні-2019/20 на правах оренди виступав за Лідс.