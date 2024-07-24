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Ексгравець Шахтаря перейшов у Сан-Паулу

Владислав Уткін — 24 липня, 11:16
Ексгравець Шахтаря перейшов у Сан-Паулу

Півзахисник італійського Лаціо Маркос Антоніо перейшов у бразильський Сан-Паулу.

Про це повідомила пресслужба клубу з Бразилії.

Хавбек приєднався до команди на правах оренди до кінця сезону-2024/25 з правом викупу.

Зазначимо, що минулий сезон Антоніо провів у оренді за грецький ПАОК. У 17 поєдинках бразилець відзначився 3 голами.

Нагадаємо, Маркос виступав у донецькому Шахтарі з 2019 до 2022 року. Хавбек був одним із багатьох легіонерів, які покинули команду через початок повномасштабної війни в Україні. У складі "гірників" Антоніо відіграв 101 матч, забив 9 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

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