Ексгравець Шахтаря перейшов у Сан-Паулу

Півзахисник італійського Лаціо Маркос Антоніо перейшов у бразильський Сан-Паулу.

Про це повідомила пресслужба клубу з Бразилії.

Хавбек приєднався до команди на правах оренди до кінця сезону-2024/25 з правом викупу.

✍️ Marcos Antonio, de 24 anos, chega ao Tricolor por empréstimo até 30 de junho de 2025.



O volante pertence à Lazio, da Itália, e atuou no PAOK, da Grécia, na última temporada.



➡️ Saiba mais > https://t.co/2vfmDuZfDY#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/lJ9nY1X7UG — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 23, 2024

Зазначимо, що минулий сезон Антоніо провів у оренді за грецький ПАОК. У 17 поєдинках бразилець відзначився 3 голами.

Нагадаємо, Маркос виступав у донецькому Шахтарі з 2019 до 2022 року. Хавбек був одним із багатьох легіонерів, які покинули команду через початок повномасштабної війни в Україні. У складі "гірників" Антоніо відіграв 101 матч, забив 9 м'ячів та віддав 5 результативних передач.