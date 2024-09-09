Контроль м'яча був хіба для статистики: Маркевич — про провал збірної України у грі з Албанією

Український тренер Мирон Маркевич вважає, що збірна України провалила гру у відборі в матчі з Албанією у Лізі націй (1:2).

Цитує тренера Sport.ua.

"Це якраз той випадок, коли контроль м'яча був хіба що для статистики. Наші практично нічого не робили біля володінь гостей, щоб ускладнити їм життя.

Чим ближче було до воріт, тим повільніше номінальні господарі діяли, хоча повинно бути навпаки. Ось чому албанці легко розгадували нехитрі ходи українців.

Хоча чому б при втраті м'яча відразу не пресингувати візаві, змушуючи приймати помилкові рішення. Цього не було зроблено якраз через небажання грати у відборі. А коли албанці без супротиву переходили на нашу половину поля, то сміливо вступали в єдиноборства, відсуваючи гру від своїх воріт", — сказав Маркевич.