Маркевич назвав найбільше розчарування в УПЛ

Український тренер Мирон Маркевич розчарований грою Ворскли в Українській Прем’єр-лізі сезону-2024/25.

Слова наставника наводить "Український футбол".

"Оболонь і Інгулець прогнозовано серед аутсайдерів, бо в них слабенький рівень футболістів. А от Ворскла розчаровує, адже там є кому грати. Напевно, у полтавському клубі є якісь організаційні проблеми", – розповів Маркевич.

Зокрема тренер згадав якість газону на стадіоні у Полтаві, де у вересні на "рівному місці" зазнав травми один із ключових гравців "біло-зелених" – центральний захисник Євген Павлюк.

"Я не розумію, як можна довести поле до такого жахливого стану? На скору руку щось зробили, але все одно воно не відповідної якості", – сказав тренер.

Попри це Маркевич вірить, що новий головний тренер Юрій Максимов зможе витягнути команду із зони перехідних матчів.

"Зараз Ворсклу очолив Максимов. Думаю, він дасть поштовх вперед і зробить все можливе, щоб команда не потрапила у зону вильоту чи перехідних матчів. Він досвідчений тренер, який може виходити з кризових ситуацій", – сказав Маркевич.

Напередодні Ворскла поступилась Колосу в УПЛ. Наразі полтавці з 10 балами посідають 13-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України.