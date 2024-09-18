Сподіваюся на лідерство Судакова: Маркевич – про матч Шахтаря з Болоньєю

Український тренер України Мирон Маркевич вважає, що донецький Шахтар буде мати свої шанси у матчі проти Болоньї в ЛІзі чемпіонів.

Цитує тренера Sport.ua.

За словами тренера, своє лідерство на полі повинний показати Георгій Судаков.

"Сподіваюся на лідерство Георгія Судакова, якому вже час відновити свою бойову спортивну форму, та бразильських легіонерів, серед яких є кому феєрити. Тим паче, що саме в Лізі чемпіонів є чудова нагода якісною грою нагадати про себе, або вперше голосно заявити про свої можливості на міжнародній арені. Тому є, за що боротись. Хоча треба врахувати те, що італійські клуби завжди дуже ретельно вивчають суперника і будують гру так, щоб нівелювати сильні сторони візаві. Маю на увазі вміння "гірників" контролювати м'яч, швидко переходити від оборони до атаки. Тому гостям треба бути насторожі", – сказав тренер.

Маркевич переконаний, що український клуб знайде свій шанс у матчі з Болоньєю.

"І все ж схиляюся до того, що Шахтар в Болоньї свій гол заб'є й сподіваюсь, що захисники донеччан зробили правильні висновки після критики на їхню адресу і збережуть ворота на "замку". Втім, я не здивуюся, якщо буде результативна нічия – теж для українського клубу не найгірший варіант", – зазначив Маркевич.

Нагадаємо, матч Болонья – Шахтар розпочнеться – о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі.

Раніше донеччани визначилися зі списком гравців, які потрапили до заявки на основний етап Ліги чемпіонів, а штучний інтелект оцінив шанси української команди на вихід у плейоф турніру.