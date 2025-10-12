Балотеллі: Я сподіваюсь знайти команду в Італії

Скандальний італійський нападник Маріо Балотеллі прагне знайти нову команду на батьківщині.

Слова 35-річного форварда передає сайт журналіста Альфредо Педулли.

"Я перебуваю в стані застою, тренуюся кілька разів на тиждень, хоча я один і фізично почуваюся дуже добре. Я отримав пропозиції з-за кордону, але сподівався знайти команду в Італії. Зараз надійшло кілька пропозицій, я повинен вирішити, чи підписати контракт відразу, чи почекати до січневого трансферного вікна", – сказав Балотеллі.

Раніше повідомлялося про інтерес до футболіста з боку Павії, яка виступає в Серії D.

Балотеллі з 1 липня 2025 року знаходиться у статусі вільного агента. Попереднім клубом 34-річного нападника була Дженоа, за яку він виступав із жовтня минулого року.

У минулому сезоні він взяв участь лише у 6 матчах Серії А, провівши на полі сумарно скромні 56 хвилин.