Балотеллі назвав свою головну ціль на цей сезон

Колишній форвард збірної Італії Маріо Балотеллі заявив, що відхилив кілька різних пропозицій, адже хоче повернутися до Серії А.

Його слова наводить видання SDNA.

"Я не розумію упередженого ставлення людей до мене. У мене були розбіжності з деякими тренерами, а в кого з футболістів їх не було? Я ніколи не псував атмосферу в роздягальні, а сьогодні ви чуєте про футболістів, які вживають наркотики та мають залежність від азартних ігор.

Я пройшов через період, коли постійно почувався самотнім і невмотивованим, але в ті часи зі мною була сім’я, і я також пішов відвідував психолога, який мені допоміг. Я дуже змінився, тепер добре знаю, як себе контролювати.

Я хотів би повернутися в Серію А, і тому я не відповів позитивно на жодну з пропозицій, які я отримав від іноземних команд", – сказав Балотеллі.