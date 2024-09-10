Індійський клуб відмовився підписати Балотеллі з дисциплінарних міркувань

Індійський клуб Керала Бластерс вирішив не підписувати контракт із Маріо Балотеллі через його регулярні проблеми з дисципліною.

Про це пише Football Italia.

Нагадаємо, 34-річний форвард перебуває у статусі вільного агента з літа, коли підійшов до завершення контракт із турецьким Адана Демірспор. Італієць вів перемовини з Кералою, але в останній момент керівництво індійської команди вирішило не підписувати гравця.

Балотеллі протягом кар'єри виступав за Інтер, Манчестер Сіті, Мілан, Ліверпуль, Ніццу, Марсель, Брешію, Монцу та Сьйон.

За збірну Італії він відіграв 36 поєдинків, у яких забив 14 голів. Портал transfermarkt оцінює гравця в 650 тисяч євро.