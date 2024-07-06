Марін Ле Пен: Таким, як Мбаппе, слід проявити трохи стриманості

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен вважає, що Кіліану Мбаппе не варто розповідати співгромадянам, за кого їм голосувати на виборах.

Про це вона розповіла в інтерв’ю CNN.

"Якщо чесно, я не є великою фанаткою футболу. Вірю, що Мбаппе — дуже хороший футболіст. Але тенденція, яка полягає в тому, що актори, футболісти та співаки кажуть французам, за кого їм голосувати, зокрема тим, хто заробляє 1300-1400 євро на місяць, тоді як самі вони мільйонери чи навіть мільярдери і живуть за кордоном, починає погано сприйматися в нашій країні. Ми не знаємо, яка справжня мета його заяви. Але, знову-таки, — це люди, яким пощастило жити дуже комфортно, бути захищеними від бідності, безробіття та всього іншого, що впливає і шкодить їхнім співгромадянам. На мою думку, в той час, коли населення готується зробити вибір, їм слід проявити трохи стриманості", — сказала Ле Пен.

Напередодні Мбаппе заявив, що результати першого туру парламентських виборів у Франції є катастрофічними. Нагадаємо, перемогу здобула ультраправа партія Марін Ле Пен.