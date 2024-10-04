Розчаровано закричав: Мудрику знову дісталося від Марески

Наставник лондонського Челсі Енцо Мареска знову накричав на українського вінгера Михайла Мудрика.

Про конфлікт повідомив портал Football.london.

Неприємний для Михайла епізод у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій проти Гента (4:2).

Видання зазначає, що Михайло Мудрик провів дуже позитивний матч проти Гента. Він створив кілька гольових моментів для своїх партнерів по команді, зокрема віддав чудову гольову передачу на Ренато Вейгу, який забив свій перший гол за клуб.

"Проте Мареска не завжди був задоволений грою Мудрика. В одному з моментів Михайло не зміг захистити м'яч і надто легко втратив його на фланзі, що вивело Мареску з себе. Він закричав від розчарування, а потім гнівно відвернувся", – йдеться у повідомленні.

Раніше гра Мудрика розчарувала Мареску під час кубкового матчу проти Брайтона. Тоді тренер також закричав на українця.

Нагадаємо, український вінгер Челсі потрапив до рейтингу найбільш переоцінених гравців в історії.