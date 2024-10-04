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Стала відома оцінка Мудрика за матч з Гентом

Олександр Булава — 4 жовтня, 00:24
Стала відома оцінка Мудрика за матч з Гентом
Михайло Мудрик
Getty images

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик допоміг команді обіграти Гент у матчі 1 туру Ліги конференцій.

Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця у 7,1 бала. Мудрик відзначився асистом, зробив 50 дотиків до м’яча, віддав 22 точні передачі з 29 (76%), в тому числі 2 ключові, завдав 1 удар по воротах (неточний), провів 1 вдалий дриблінг з 5 та 17 разів втратив м’яч.

Найкращим гравцем матчу став португальський захисник "синіх" Ренату Вейга – 9,3. В активі 21-річного гравця гол та результативна передача.

Нагадаємо, була інформація, що Михайло Мудрик планує покинути Челсі у зимове трансферне вікно.

Українець шукає можливість покинути "синіх" задля перезавантаження кар'єри. Керівництво клубу не проти відпустити Мудрика, адже він програв конкуренцію своїм партнерам по команді та флангу.

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