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Мудрик розлютив головного тренера Челсі в грі з Брайтоном

Олександр Булава — 30 вересня, 15:50
Мудрик розлютив головного тренера Челсі в грі з Брайтоном
Михайло Мудрик
Getty Images

Гра українського вінгера Челсі Михайло Мудрика виклика роздратування у наставника "синіх" Енцо Марески.

Про це повідомляє Football London.

У 6 турі АПЛ лондонці вдома завдяки покеру Коула Палмера обіграли Брайтон (4:2). Мудрик вийшов на поле на 71-й хвилині та за цей час він нічим не відзначився.

Видання звернуло увагу на один з моментів за участю українця, який викликав обурення в головного тренера. Під час контратаки "синіх" Мудрик потрапив в офсайд, не зумівши повернутися на свою позицію. Мареска, розчарований цим епізодом, крикнув через усе поле: "Міша, Міша!".

У поточному сезоні Михайло провів за Челсі шість матчів. На його рахунку – 1 результативна передача.

Раніше повідомлялося, що Мудрик прийняв рішення покинути лондонський клуб під час зимового трансферного вікна.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брайтон Челсі Михайло Мудрик Енцо Мареска

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