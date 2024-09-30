Мудрик розлютив головного тренера Челсі в грі з Брайтоном

Гра українського вінгера Челсі Михайло Мудрика виклика роздратування у наставника "синіх" Енцо Марески.

Про це повідомляє Football London.

У 6 турі АПЛ лондонці вдома завдяки покеру Коула Палмера обіграли Брайтон (4:2). Мудрик вийшов на поле на 71-й хвилині та за цей час він нічим не відзначився.

Видання звернуло увагу на один з моментів за участю українця, який викликав обурення в головного тренера. Під час контратаки "синіх" Мудрик потрапив в офсайд, не зумівши повернутися на свою позицію. Мареска, розчарований цим епізодом, крикнув через усе поле: "Міша, Міша!".

У поточному сезоні Михайло провів за Челсі шість матчів. На його рахунку – 1 результативна передача.

Раніше повідомлялося, що Мудрик прийняв рішення покинути лондонський клуб під час зимового трансферного вікна.