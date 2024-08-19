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Мареска: Мудрик заслуговував грати у старті проти Манчестер Сіті

Андрій Яросименко — 19 серпня, 13:43
Мареска: Мудрик заслуговував грати у старті проти Манчестер Сіті
Енцо Мареска
Getty images

Головний тренер Челсі Енцо Мареска вважає, що український вінгер Михайло Мудрик заслуговував вийти у стартовому складі команди на матч проти Манчестер Сіті.

Його слова передає Football.london.

"Важко обрати стартовий склад. Причина в тому, що у нас, мабуть, були деякі гравці на лаві запасних, які заслуговували почати гру зі старту, як-от Михайло Мудрик і деякі інші футболісти. Але іноді доводиться приймати такі рішення.

Чи залишиться Стерлінг у команді після літнього трансферного вікна? Я не знаю. Наступного дня ми посидимо та прояснимо ситуацію, але це не більше. Я хочу, щоб Рахім Стерлінг залишився, але немає місця для всіх. Тому деякі з них повинні піти", — сказав Енцо.

Зазначимо, що матч першого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025 закінчився для "синіх" поразкою з рахунком 2:0. Мудрик всю гру провів на лаві запасних.

Нагадаємо, Мареска очолив Челсі на початку літнього міжсезоння замість Маурісіо Почеттіно, який напередодні погодився стати наставником збірної США.

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