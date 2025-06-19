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Мареска: Мудрик – гравець Челсі

Олександр Булава — 19 червня 2025, 23:02
Мареска: Мудрик – гравець Челсі
Енцо Мареска
Getty images

Головний тренер Челсі Енцо Мареска відреагував на звинувачення Футбольної асоціації Англії щодо українського вінгера Михайла Мудрика.

Цитує наставника Mirror.

"Ми вже провели цілий сезон без Міші. Ми вирішили підписати нового вінгера.

Я розмовляв з Мудриком у Польщі, коли ми грали у фіналі Ліги конференцій. Відтоді ми не спілкувалися. Я нічого не можу додати. У мене немає більше інформації.

Мудрик – гравець Челсі. Поки він ним залишається, я буду йому довіряти.Це стосується не тільки його. Це стосується всіх гравців загалом", – сказав Мареска.

Нагадаємо, після позитивної проби "А" Мудрика було протестовано його пробу "Б", яка підтвердила позитивний результат тесту на мельдоній, заборонену речовину.

Ані Мудрик, ані клуб публічно не коментували ситуацію після того, як Футбольна асоціація Англії офіційно висунула проти гравця звинувачення в середу.

Раніше Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.

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