Мареска – про програш Іпсвічу: Я казав, що ми далекі від конкуренції
Енцо Мареска
Talksport
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував сенсаційну поразку від Іпсвіча в матчі 19 туру АПЛ.
Слова італійця наводить Eurosport.
"Ми очікували такого моменту протягом сезону. Неможливо пройти сезон без таких поразок. Зрештою, ніхто нас не чекав на тому місці, де ми знаходимось.
Ми рухаємось у правильний бік, але все ще далекі від конкуренції, я про це казав", – розповів Мареска.
Після 19 турів "сині" знаходяться на четвертому місці турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 35 очок.
В наступному матчі Челсі зустрінеться із Крістал Пелас – зустріч відбудеться 4 січня о 17:00 за київським часом.
Раніше лондонці виставили божевільний цінник на свого резервіста, який не зіграв жодного матчу в межах АПЛ.