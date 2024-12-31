Мареска – про програш Іпсвічу: Я казав, що ми далекі від конкуренції

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував сенсаційну поразку від Іпсвіча в матчі 19 туру АПЛ.

Слова італійця наводить Eurosport.

"Ми очікували такого моменту протягом сезону. Неможливо пройти сезон без таких поразок. Зрештою, ніхто нас не чекав на тому місці, де ми знаходимось.

Ми рухаємось у правильний бік, але все ще далекі від конкуренції, я про це казав", – розповів Мареска.