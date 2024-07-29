Мудрик взяв участь у презентації нової виїзної форми Челсі

Український футболіст Михайло Мудрик взяв участь у презентації нової виїздної форми Челсі на сезон-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форма виконана у традиційних для "аристократів" кольорах, із переважанням білого, та синіми комірцями.

A different kind of fire. ​



Introducing your Chelsea 24/25 @Nikefootball away kit. Shot on location in San Jose.​#WeBurnBlue pic.twitter.com/shAQkoGXYn — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 29, 2024

Нагадаємо, напередодні лондонський Челсі з Мудриком у стартовому складі поступився шотландському Селтіку у товариському матчі у США. Раніше Михайло відзначився голом та асистом у контрольному матчі проти Лідса.