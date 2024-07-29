Мудрик взяв участь у презентації нової виїзної форми Челсі
Український футболіст Михайло Мудрик взяв участь у презентації нової виїздної форми Челсі на сезон-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Форма виконана у традиційних для "аристократів" кольорах, із переважанням білого, та синіми комірцями.
Нагадаємо, напередодні лондонський Челсі з Мудриком у стартовому складі поступився шотландському Селтіку у товариському матчі у США. Раніше Михайло відзначився голом та асистом у контрольному матчі проти Лідса.