Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мудрик взяв участь у презентації нової виїзної форми Челсі

Андрій Яросименко — 29 липня, 10:44
Мудрик взяв участь у презентації нової виїзної форми Челсі

Український футболіст Михайло Мудрик взяв участь у презентації нової виїздної форми Челсі на сезон-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форма виконана у традиційних для "аристократів" кольорах, із переважанням білого, та синіми комірцями.

Нагадаємо, напередодні лондонський Челсі з Мудриком у стартовому складі поступився шотландському Селтіку у товариському матчі у США. Раніше Михайло відзначився голом та асистом у контрольному матчі проти Лідса.

Челсі Михайло Мудрик

Челсі

Челсі близький до підписання нового воротаря
Лунін увійшов до заявки Реала на американське турне
Челсі відмовився від Луніна на користь іншого воротаря Ла Ліги
Челсі з Мудриком поступився Селтіку
Мудрик увійшов до стартового складу Челсі на матч з Селтіком

Останні новини