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Мареска: Очікую від Мудрика трохи більше якості у роботі з м’ячем

Ігор Чернявський — 25 серпня, 20:45
Мареска: Очікую від Мудрика трохи більше якості у роботі з м’ячем
Getty Images

Головний тренер Челсі Енцо Мареска хоче, аби Михайло Мудрик почав демонструвати більше якості в роботі з м’ячем.

Про це він сказав на пресконференції після розгромної перемоги у перестрілці з Вулвергемптоном. Слова італійського наставника наводить Football London.

"Чому я замінив Мудрика по перерві? Тому що я не був щасливий. У деяких моментах ми можемо краще керувати ситуацією. Він багато працював без м’яча, але я очікую від Міші трохи більше якості у роботі з м’ячем. Сьогодні в нього було кілька хороших моментів, але причина заміни полягала в тому, щоб дати ігровий час Педру Нету", — сказав Мареска.

У матчі з Вулвергемптоном Мудрик провів на полі лише перший тайм. За 45 хвилин він здійснив одну вдалу спробу дриблінгу, але при цьому аж 6 разів втратив м’яч.

Також зазначимо, що перший тайм завершився з рахунком 2:2. У другій половині зустрічі Челсі забив 4 голи, три з яких на рахунку Нонні Мадуеке (усі — з передач Коула Палмера), ще один забив Жоау Фелікс. У підсумку "сині" розгромили "вовків" 6:2.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вулвергемптон Челсі Михайло Мудрик Енцо Мареска

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