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Рома Довбика віддала в оренду Еспаньйолу гравця збірної Албанії

Руслан Травкін — 17 серпня, 14:11
Рома Довбика віддала в оренду Еспаньйолу гравця збірної Албанії
Мараш Кумбулла
ФК Еспаньол

Іспанський Еспаньйол оголосив про прихід албанського захисника Мараша Кумбулли.

Про це сказано на сайті клубу з Барселони.

24-річний захисник переходить на правах оренди на весь сезон-2024/25. Останні три сезони футболіст виступав за Рому.

Мараш також грав за Сассуоло та Верону. На його рахунку 19 матчів за збірну Албанії.

Нагадаємо, нещодавно "вовки" купили форварда збірної України Артема Довбика. Сайт Чемпіон написав статтю про перспективи нападника в італійському клубі.

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