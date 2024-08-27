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Романо назвав наступний клуб Соломона

Руслан Травкін — 27 серпня, 09:36
Романо назвав наступний клуб Соломона
Манор Соломон
Getty images

Ізраїльський вінгер Манор Соломон стане гравцем англійського Лідса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

За інформацією журналіста, гравець сьогодні пройде медогляд. Клуб Чемпіоншипу орендує колишнього гравця Шахтаря. Він належить Тоттегему.

Романо також зазначає, що на Соломона претендував клуб із Нідерландів. Раніше була інформація, що футболіст хоче залишитися саме в Англії.

Манор Соломон перейшов у Шахтар у 2019 році. Ізраїльтянин відіграв за "гірників" 106 матчів та забив 22 голи. Він покинув українську команду після початку повномасштабного вторгнення з боку рф.

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Манор Соломон

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