Романо назвав наступний клуб Соломона

Ізраїльський вінгер Манор Соломон стане гравцем англійського Лідса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

За інформацією журналіста, гравець сьогодні пройде медогляд. Клуб Чемпіоншипу орендує колишнього гравця Шахтаря. Він належить Тоттегему.

Романо також зазначає, що на Соломона претендував клуб із Нідерландів. Раніше була інформація, що футболіст хоче залишитися саме в Англії.

⚪️✍🏻 Manor Solomon signs in as Leeds United player today after medical, it will be a loan from Spurs as reported on Sunday.



There was a Dutch club trying to hijack the deal... but he's going to #LUFC. pic.twitter.com/kukUV03hsa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

Манор Соломон перейшов у Шахтар у 2019 році. Ізраїльтянин відіграв за "гірників" 106 матчів та забив 22 голи. Він покинув українську команду після початку повномасштабного вторгнення з боку рф.