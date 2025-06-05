Клуб Ярмолюка відхилив стартову пропозицію Манчестер Юнайтед щодо вінгера

Брентфорд не прийняв першу пропозицію, яку клуб отримав від Манчестер Юнайтед щодо трансферу Бріана Мбемо.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, манкуніанці запропонували за 25-річного вінгера пакет вартістю 55 мільйонів фунтів: 45 мільйонів фіксованої суми + 10 мільйонів у вигляді бонусів.

Повідомляється, що "бджоли" оцінюють свого футболіста у 60 мільйонів. Клуби продовжують вести переговори.

Бріан Мбемо приєднався до Брентфорда влітку 2019 року, перейшовши з Труа за 6,5 мільйона євро. За шість років в Англії камерунець провів 242 матчі, у яких відзначився 70 голами та 51 асистом.

Раніше з'явилася інформація, що Бріан Мбемо хоче продовжити кар'єру у складі Манчестер Юнайтед, відмовившись при цьому від варіантів з Арсеналом та Ньюкаслом.

Нагадаємо, що колишній тренер МЮ Ерік тен Гаг може допомогти "червоним дияволам", придбавши для Баєра одного з їхніх гравців.