Марсель узгодив трансфер форварда Манчестер Юнайтед

Марсель підпише 22-річного англійського нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда.

Про це повідомляє The Athletic.

Французи домовилися з манкуніанцями щодо переходу англійського форварда. За трансфер МЮ отримає 27,6 млн євро, а також ще 4 млн у вигляді бонусів.

Також в угоді передбачений відсоток від перепродажу гравця в будь-який англійський клуб.

У минулому сезоні Мейсон Грінвуд провів в оренді за Хетафе. На його рахунку 36 поєдинків, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не хоче повертати форварда через ситуацію з кримінальною справою Мейсона щодо зґвалтування колишньої дівчини. Через це він перебував поза футболом понад 1,5 року.

Справу закрили в лютому 2023 року, оскільки обвинувачення не вбачало реальної перспективи притягнення до відповідальності після відмови ключових свідків співпрацювати зі слідством та появи "нових матеріалів". Футболіст усі звинувачення відкидав.