Успіхи команд українців та боротьба за титул: суперкомп'ютер визначив фаворитів сезону АПЛ

Уже сьогодні, 16 серпня, стартує найпопулярніший, та за думкою багатьох, найкращий чемпіонат у світі — Англійська Прем'єр-ліга. Минулого сезону Арсенал та Манчестер Сіті порадували нас боротьбою за титул, а Астон Вілла зробила для багатьох сюрприз своїм яскравим та стабільним виступом і потраплянням у Лігу чемпіонів.

Та яких несподіванок чекати цього року? Суперкомп'ютер Opta Analyst зробив прогноз на сезон АПЛ-2024/2025, а ми вам розповімо, хто боротиметься за титул, які будуть успіхи в команд українських футболістів та кому доведеться покинути Прем'єр-лігу наступного року.

Чергове чемпіонство Гвардіоли?

На думку штучного інтелекту, Манчестер Сіті є головним претендентом на завоювання чергового титулу (4 поспіль та сьомого за останні вісім сезонів). Шанс "містян" на виграш АПЛ складає 82,2%, а боротьбу їм може нав'язати лише Арсенал Мікеля Артети та Олександра Зінченка, який за прогнозом є другою силою в Англії з 12,2% на чемпіонство. Третім йде Ліверпуль Арне Слота, якому Opta дає 5,1% на перемогу, але радше мерсисайдці є залізним претендентом на зону Ліги чемпіонів, маючи всього 11% не потрапити до четвірки турнірної таблиці.

Олександр Зінченко Getty Images

Боротьба за Лігу чемпіонів та єврокубки

Англійський футбол прекрасний різноманіттям сильних команд та можливими сенсаціями. Минулого року яскраво засяяла зірка Унаї Емері та його Астон Вілли, проте суперкомп'ютер обережний у своїх передбаченнях. Окрім Манчестер Сіті, Арсенала та Ліверпуля, про які ми вже говорили, зайняти останнє місце в четвірці найкращих можуть Челсі, Ньюкасл, Манчестер Юнайтед та Тоттенгем. Звичайно Opta дає "левам" 7,3% знову повторити успіх минулого сезону та потрапити в ЛЧ, однак на фоні інших команд цей шанс виглядає мізерно.

Зазначимо, що Челсі, за який виступає Михайло Мудрик та який отримав нового тренера Енцо Мареску — кандидат номер один на займання четвертої, лігочемпіонівської позиції. Шанси "синіх" на це складають 31,6%, а боротьбу їм має нав'язати Ньюкасл з 26,6%, МЮ з 18,9% та Тоттенгем з 17,5%. Ці ж команди посідають усі єврокубкові слоти турнірної таблиці. Звичайно за новими правилами АПЛ може отримати і 9 місць у євросезоні-2025/2026, як це сталося з Італією, однак картина не сильно від цього змінюється. Додаємо до Астон Вілли ще Крістал Пелес, який до речі, має 5,4% вийти в Лігу чемпіонів.

Гравці Челсі святкують забитий гол Getty Images

Чого чекати від команд українців з середини таблиці

Цікаво, що окрім Олександра Зінченка та Михайла Мудрика, українські гравці в Англії представляють міцних середняків та будуть боротися між собою за місця біля десятки найкращих. Так Евертон Віталія Миколенка, Брентфорд Єгора Ярмолюка та Борнмут Іллі Забарного розташувалися поруч, на місцях з 13 по 15. Їх шанси на виліт є невисокими — 9,1, 9,9 та 12,2 відсотка.

Ілля Забарний Getty Images

Хто покине чемпіонат Англії навесні

Як і з прогнозом на сезон Ла Ліги штучний інтелект не ризикує та відправляє в Чемпіоншип усіх новачків сезону. Лестер, Іпсвіч Таун та Саутгемптон мають найбільше шансів посісти місця з 18 по 20 турнірної таблиці за підсумком сезону — 60,3%, 64,7% та 66,7% відповідно. Найближчий кандидат на виліт — Ноттінгем Форест, який має 35,6% шансу на останнє місце.

Середня кількість набраних очок за сезон

Окрім усього, штучний інтелект Opta Analyst підрахував середню кількість очок, яку заробить кожна команда за підсумком сезону.