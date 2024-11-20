Манчестер Юнайтед позбудеться 95-мільйонного вінгера

Керівництво Манчестер Юнайтед визначилось з планами на найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє Mirror.

Взимку манкуніанці хочуть позбутися бразильського вінгера Антоні, щоб мати більше гнучкості на трансферному ринку. Наразі гравець не влаштовує ані керівництво клубу, ані нового головного тренера.

Манчестер Юнайтед готовий розглядати, як трансфер 24-річного нападника, так і готовий відправити його оренду.

У нинішньому сезоні Антоні взяв участь у п'яти матчах (155 хвилин), у яких відзначився одним голом.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед придбав бразильця в Аякса влітку 2022 року, віддавши за нього 95 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед і Наполі можуть здійснити гучний обмін форвардами під час січневого трансферного вікна.