Манчестер Юнайтед працює над трансфером вінгера Брентфорда

Манчестер Юнайтед залишається сфокусованим на трансфері вінгера Брентфорда Бріана Мбемо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

МЮ зосереджений на підписанні 25-річного камерунця, і цього тижня запланований новий раунд переговорів.

Напередодні манкуніанці не змогли домовитися про угоду з "бджолами", хоча сам гравець віддає пріоритет саме Юнайтед з поміж інших клубів.

Контракт вінгера з Брентфордом розрахований до літа 2026 року. В угоді прописана опція продовження на один рік. Минулого сезону на його рахунку 20 голів та 9 асистів в 42 матчах.

Напередодні повідомлялося, що вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо наполягає на переході в Ювентус та готовий піти на поступки у зарплаті.