Манчестер Юнайтед працює над трансфером вінгера Брентфорда
Бріан Мбемо
IMAGO
Манчестер Юнайтед залишається сфокусованим на трансфері вінгера Брентфорда Бріана Мбемо.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
МЮ зосереджений на підписанні 25-річного камерунця, і цього тижня запланований новий раунд переговорів.
Напередодні манкуніанці не змогли домовитися про угоду з "бджолами", хоча сам гравець віддає пріоритет саме Юнайтед з поміж інших клубів.
Контракт вінгера з Брентфордом розрахований до літа 2026 року. В угоді прописана опція продовження на один рік. Минулого сезону на його рахунку 20 голів та 9 асистів в 42 матчах.
Напередодні повідомлялося, що вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо наполягає на переході в Ювентус та готовий піти на поступки у зарплаті.