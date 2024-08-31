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Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Угарте

Олександр Булава — 31 серпня, 00:00
Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Угарте
Мануель Угарте
Getty Images

Манчестер Юнайтед підписав опорного півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт 23-річного футболіста розрахований до 30 червня 2029 року з опцією продовження ще на рік. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією Фабріціо Романо, "червоні дияволи" заплатили за трансфер уругвайця 50 млн євро, ще 10 млн передбачено в якості бонусів.

У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 37 матчах за ПСЖ. На його рахунку три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 45 мільйонів євро.

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