Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Угарте

Манчестер Юнайтед підписав опорного півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт 23-річного футболіста розрахований до 30 червня 2029 року з опцією продовження ще на рік. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією Фабріціо Романо, "червоні дияволи" заплатили за трансфер уругвайця 50 млн євро, ще 10 млн передбачено в якості бонусів.

У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 37 матчах за ПСЖ. На його рахунку три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 45 мільйонів євро.